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Россиянам дали советы, как избежать проблем при установке теплицы на дачном участке

Россиянам дали советы, как избежать проблем при установке теплицы на дачном участке

Установка теплицы на дачном участке может вызвать ряд вопросов, связанных с регистрацией, налогообложением и соблюдением правил соседства.

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