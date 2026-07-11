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Из школьных хулиганов в экранные генсеки: почему накануне 60-летия актер Артур Ваха остался один

Из школьных хулиганов в экранные генсеки: почему накануне 60-летия актер Артур Ваха остался один

В жизни заслуженного артиста России Артура Вахи всегда хватало резких контрастов. В юности он прослыл неисправимым бунтарём, сменившим несколько школ из-за сложного характера, а повзрослев, сыграл молодого Леонида Брежнева так, что проснулся знаменитым на всю страну.

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