Исследование эхолокации у летучих мышей: навигация на большие расстояния и акустические карты

Летучие мыши с их способностью к эхолокации давно привлекают внимание ученых. Недавние исследования показали, что эти животные могут использовать акустические сигналы для навигации на значительные расстояния даже после перемещения.
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