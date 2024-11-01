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Исследование эхолокации у летучих мышей: навигация на большие расстояния и акустические карты

Исследование эхолокации у летучих мышей: навигация на большие расстояния и акустические карты

Летучие мыши с их способностью к эхолокации давно привлекают внимание ученых. Недавние исследования показали, что эти животные могут использовать акустические сигналы для навигации на значительные расстояния даже после перемещения.

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