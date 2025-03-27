В России учредят День окончания Ленинградской битвы

В России приняли решение учредить еще один День воинской славы. Об этом сообщает Telegram Совфеда. На пленарном заседании верхней палаты одобрили идею отмечать 9 августа День окончания Ленинградской битвы.
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