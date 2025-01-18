Ульянов: РФ положительно оценивает возобновление диалога Ирана и Запада по СВПД

Россия хорошо относится к возобновлению неформального диалога между Ираном, Германией, Францией и Великобританией по обсуждению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
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