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Ульянов: РФ положительно оценивает возобновление диалога Ирана и Запада по СВПД

Россия хорошо относится к возобновлению неформального диалога между Ираном, Германией, Францией и Великобританией по обсуждению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

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