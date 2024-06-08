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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Сорин о жене: «Татьяна в строю, тренируется по индивидуальному плану. Реабилитация после операции займет еще 1-2 месяца»

В апреле олимпийская чемпионка Пекина-2022 перенесла операцию. «Болельщикам Сориной. Татьяна тоже в строю, как и Наташа (Терентьева), тренируется по индивидуальному плану, реабилитация после апрельской операции займет еще 1-2 месяца.

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