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О предотвращённых громких терактах в Москве, Петербурге, Тюмени и Ставропольском крае

О предотвращённых громких терактах в Москве, Петербурге, Тюмени и Ставропольском крае

В Москве взяли 30-летнюю особь женского пола, готовившую теракт. Мразь сама вышла на спецслужбы Украины и предложила поработать на них, "после чего он (куратор - Прим.

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