В армии объяснили, почему украинская система Patriot сбила F-16: «Обычная ситуация»

МОСКВА, 30 августа, ФедералПресс. На Украине подтвердили крушение первого истребителя F-16. «Френдли фаер», или «огонь по своим» в авиации – не редкость, и украинские, и российские Воздушные силы несут потери из-за работы собственной системы ПВО, заявил в беседе с «ФедералПресс» военнослужащий ВС РФ.