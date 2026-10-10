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Царьград

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"А мне не верили!": Русский пловец установил новый мировой рекорд

"А мне не верили!": Русский пловец установил новый мировой рекорд

Егору Корневу всего 22 года, а он уже гордость страны. Русский пловец установил новый мировой рекорд: "А мне не верили!" Другие наши спортсмены также показали высокие результаты.

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