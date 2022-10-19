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Видеотрансляция матча «Факел» – «Спартак» начнется в 18:00. Текстовый онлайн будет

«Спартак» встретится в гостях с «Факелом» в 4-м туре Фонбет Кубка России. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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