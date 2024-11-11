Десятки жителей Сухума устроили стычки у здания Службы госбезопасности Абхазии

Возле здания Госбезопасности Абхазии в Сухуме собрались несколько десятков человек, сообщил РЕН ТВ. По словам местных жителей, поводом для недовольства стало задержание нескольких представителей оппозиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии