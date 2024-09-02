Нефтяные котировки могут закончить неделю ближе к $80 за баррель

В центре внимания. На мировом рынке на прошлой неделе наблюдалась разнонаправленная динамика. Инвесторы отыгрывали публикацию отчетностей ряда компаний, а данные из США указали на более высокие, чем ранее оценивалось, темпы роста ВВП во втором квартале, а также на более слабый, чем ожидалось, рост ценового индекса PCE в июле.