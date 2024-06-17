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Мбаппе набрал 1 очко в фэнтези Евро. Это самый популярный выбор 1-го тура: 47,66% команд

Мбаппе набрал 1 очко в фэнтези Евро. Это самый популярный выбор 1-го тура: 47,66% команд

Форвард сборной Франции не использовал несколько моментов, в том числе выход один на один – пробил мимо.

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