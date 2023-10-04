ЦБ и ФАС выявили нарушения банками постановления о смене заемщиками страховщика

С 1 сентября вступило в силу постановление правительства, которое обязывает банки принимать полисы любого страховщика, который имеет кредитный рейтинг не ниже «А-» и соответствует требованиям кредитной организации.
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