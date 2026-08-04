Команда Овечкина сыграет с командой Ковальчука на финале ОвиCUP в Подмосковье

Две команды прославленных российских хоккеистов сразятся 8 августа в Матче звезд на большом финале Кубка Александра Овечкина (ОвиCUP 2026) в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
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