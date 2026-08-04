SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

188 подписчиков

Команда Овечкина сыграет с командой Ковальчука на финале ОвиCUP в Подмосковье

Команда Овечкина сыграет с командой Ковальчука на финале ОвиCUP в Подмосковье

Две команды прославленных российских хоккеистов сразятся 8 августа в Матче звезд на большом финале Кубка Александра Овечкина (ОвиCUP 2026) в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии