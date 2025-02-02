Названы отрасли — лидеры по росту предложения зарплат

Наибольший прирост зарплатных предложений в январе 2025 года зафиксирован в сфере производства промышленного оборудования и станков — там средние предлагаемые зарплаты увеличились на 66% по сравнению с январем 2024 года, достигнув 118 433 рублей в месяц.