Ирина Безрукова оказалась в инвалидной коляске с загипсованной ногой

Актриса Ирина Безрукова передвигается в инвалидной коляске из-за загипсованной ноги. Пиар-директор Станислав Влайку помогает ей избежать излишнего внимания на вокзале, пока комментарии о травме отсутствуют.
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