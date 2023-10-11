Более четырёх тысяч книжных магазинов в России закрылось за три года, а открылось менее тысячи

Число книжных магазинов в России сократилось на треть с января 2020 по осень 2023 года. Всего с рынка ушло более четырёх тысяч магазинов, при этом за тот же период было зарегистрировано всего тысяча подобных бизнесов.
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