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  • spss
    высказать можно все...."ради заметки в газете"....автор только на это способен...и только....Суровикин впервые...
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    Очень хорошая аналитика.Главные ответы да...

Более четырёх тысяч книжных магазинов в России закрылось за три года, а открылось менее тысячи

Более четырёх тысяч книжных магазинов в России закрылось за три года, а открылось менее тысячи

Число книжных магазинов в России сократилось на треть с января 2020 по осень 2023 года. Всего с рынка ушло более четырёх тысяч магазинов, при этом за тот же период было зарегистрировано всего тысяча подобных бизнесов.

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