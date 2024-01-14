Мобилизация на Украине может привести к массовому отступлению ВСУ уже в этом году

вага карлито

Результата порою ждать приходиться долго! Важно что во время ожидания не сбавлять темп ударов а наращивать! Иногда это может стать неожиданностью не только для тех кто принимает удары но и для всех остальных! Это по поводу сроков окончания операции! )))