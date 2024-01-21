ФитнесБодибилдингПауэрлифтингStaystrong. Фитнес_бодибилдинг_пауэрлифтинг_Staystrong Staystrong.

Почему толстеют на диете и как этого избежать?Я много раз писала, почему не уходит вес. Среди основных причин неправильный учет калорийности съеденной пищи, недостаточная или избыточная нагрузка, мало отдыха, а также еще множество психологических ловушек, способных уводить от намеченной цели.