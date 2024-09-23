Нейросеть научили пересказывать историю автомобиля из «Отчета»

По данным опроса, проведенного Авто.ру в сентябре этого года, почти 45 процентов респондентов порой не чувствуют себя достаточно подкованными в технических или юридических аспектах владения автомобилем, из-за чего им бывало непросто разобраться с данными из «Отчета» без посторонней помощи в процессе выбора перед покупкой.