Марк Селби — Чемпион Welsh Open 2025

В финале турнира Welsh Open 2025 в Лландидно Марк Селби обыграл Стивена Магуайра со счетом 9-6 и получил трофей Рея Реардона и главный приз в размере 100 000 фунтов стерлингов, сообщает WST Марк Селби (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Все Результаты, турнирная таблица Финал - результаты 1/2 финала - результаты 1/4 финала - результаты 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание трансляции - Финала Расписание трансляции - 1/2 финала Расписание трансляции - 1/4 финала Видео - 1/8 финала Видео - 1/16 финала Видео - 1/32 финала (1 раунд) Все Видео турнира Марк Селби выиграл турнир Welsh Open во второй раз в карьере и завоевал свой 24-й рейтинговый титул.