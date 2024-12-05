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Лавров рассказал о записи разговора Нуланд про госпереворот на Украине

Лавров рассказал о записи разговора Нуланд про госпереворот на Украине

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров напомнил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о разговоре экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и бывшего американского посла на Украине Джеффри Пайетта, в котором они обсуждали госпереворот на Украине и состав будущего правительства страны.

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