Лавров рассказал о записи разговора Нуланд про госпереворот на Украине

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров напомнил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о разговоре экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и бывшего американского посла на Украине Джеффри Пайетта, в котором они обсуждали госпереворот на Украине и состав будущего правительства страны.