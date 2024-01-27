SHOT: под Иркутском подростки взяли в заложники мужчину

В Иркутской области девятиклассники вместе с старшими парнями похитили и взяли в заложники мужчину. Группа, включая 14-летнего Давида, его 20-летнего брата Сашу Сороколетова, 15-летнего Славу и 18-летнего Рому из Черемхово, подобралась к жертве у её дома в Иркутске.