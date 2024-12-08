НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Кубок мира по биатлону-2024/25 2-й этап Хохфильцен, Австрия Расписание гонок 13 декабря, пятница Спринт, женщины 13:30 Спринт, мужчины 16:20 14 декабря, суббота Гонка преследования, женщины 14:15 Гонка преследования, мужчины 16:45 15 декабря, воскресенье Эстафета, женщины 13:30 Эстафета, мужчины 16:15 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх