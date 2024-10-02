"Откроются бездны, всем станет дурно". Курский прорыв: Провал агентуры или подпольщиков?

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Ляп?????????????????????????????????????????? Это &quot;стенка&quot; с командой &quot;Пли!&quot;.
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3 час.
Gennady Sokolovsky
Ещё одна &quot;комментючка&quot;... ИДИТЕ НА КУХНЮ, ТАМ РАССУЖДАЙТЕ о продуктах и рецептах еды! Вот же, блд, интернет для всех.....
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3 час.
Gennady Sokolovsky
Николай, зачем ввязываться в дискуссию с откровенной дурой??
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3 час.

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