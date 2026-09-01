«Книжный поезд» проедет по городам России в сентябре

С 5 по 14 сентября пройдет третий сезон всероссийского проекта «Книжный поезд». Маршрут состава объединит Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Волгоград и Сочи, сообщили в пресс-службе проекта.
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