Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    ЕС-это тоталитарно-агрессивный союз, созданный для уничтожения Польши, как НАТО для сдерживания России.«Беседа с пистоле...
  • Алексей
    ЕС-это тоталитарно-агрессивный союз, созданный для уничтожения Польши, как НАТО для сдерживания России.«Беседа с пистоле...
  • Дмитрий Самойленко
    да не заменит он АН-2.. сравните грузовые объемы салона у АН-2 и этого "недоделка", кто и сколько сможет перевозить.....В Комсомольске-на...

Синоптики пообещали москвичам самую холодную ночь осени

Синоптики пообещали москвичам самую холодную ночь осени

Синоптики предупредили жителей Москвы о грядущей самой холодной ночи в городе с начала осени. Как сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в ночь на понедельник, 25 октября, столбики термометров опустятся до минус 3.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх