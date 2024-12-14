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Русская весна

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Премьер Грузии заявил, что «майдан» в стране не состоится никогда

Премьер Грузии заявил, что «майдан» в стране не состоится никогда

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытки совершения «майдана» в стране провалились.

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