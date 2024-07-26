В Тюменской области проходит региональная акция «Общественный патруль»

В Тюменской области сотрудники патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России «Голышмановский» заступили на дежурство в необычном составе.
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