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Путин поручил сотрудникам МВД активнее пресекать провокации, подрывающие «межнациональный мир»

Путин поручил сотрудникам МВД активнее пресекать провокации, подрывающие «межнациональный мир»

МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства внутренних дел страны и поручил полицейским более активно и решительно пресекать провокации экстремистов, которые подрывают межнациональный мир и межконфессиональное согласие.

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