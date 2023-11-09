Путин поручил сотрудникам МВД активнее пресекать провокации, подрывающие «межнациональный мир»

МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства внутренних дел страны и поручил полицейским более активно и решительно пресекать провокации экстремистов, которые подрывают межнациональный мир и межконфессиональное согласие.
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