Путин поручил сотрудникам МВД активнее пресекать провокации, подрывающие «межнациональный мир»

МОСКВА, 10 ноября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства внутренних дел страны и поручил полицейским более активно и решительно пресекать провокации экстремистов, которые подрывают межнациональный мир и межконфессиональное согласие.