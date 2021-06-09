rabotniky

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Как пенсионеры в России выживают на пенсию в 10 тысяч рублей?

Как пенсионеры в России выживают на пенсию в 10 тысяч рублей?

Как пенсионеры в России выживают на пенсию в 10 тысяч рублей? Юлия ДнепровскаяПо данным опроса пенсионеров из разных регионов нашей страны средняя пенсия в месяц составляет не более 12 000 – 15 000 рублей, так ответили почти половина респондентов.

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