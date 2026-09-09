Концерт Канье Уэста может пройти в Москве

ETIENNE LAURENT/EPA/TASS Концерт американского рэпера Канье Уэста может состояться в Москве. Об этом 9 сентября сообщил РЕН ТВ один из членов команды исполнителя.
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