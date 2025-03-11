Экс-президента Филиппин задержали в Маниле по ордеру МУС

Бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте задержали после приземления в аэропорту Манилы по ордеру Международного уголовного суда (МУС), который расследует его действия в ходе борьбы с незаконным оборотом запрещенных веществ.
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