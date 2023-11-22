25 человек пострадали при лобовом столкновении поездов под Ульяновском

25 человек пострадали при лобовом столкновении поездов в Ульяновской области. Как стало известно, машинист поезда «Адлер — Пермь» не успел экстренно затормозить, в результате чего состав врезался в стоящий маневровый тепловоз.
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