Вниманию экономических операторов: какая услуга доступна с 17 марта

С 17 марта 2025 года субъекты экономической деятельности смогут запрашивать преференциальный сертификат происхождения товара исключительно в электронном виде, без бумажных носителей и без потери времени, в рамках быстрой и прозрачной процедуры.
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