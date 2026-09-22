Часть бюджетных выплат могут перевести в цифровые рубли

Минфин планирует разрешить использовать цифровые рубли для отдельных выплат из бюджета. Как сообщила первый замминистра финансов Ирина Окладникова, пользоваться такой формой денег можно будет добровольно.
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