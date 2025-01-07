❗️⚡️Мариуполь. Еще пуск ЗУР Р3В-МД и перехват средств воздушного нападения противника: не теряем бдительность!!! Подалее от окон!⚡️ https://t.
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❗️⚡️Мариуполь. Еще пуск ЗУР Р3В-МД и перехват средств воздушного нападения противника: не теряем бдительность!!! Подалее от окон!⚡️ https://t.