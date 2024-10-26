В Нидерландах увеличились выбросы вредных веществ на 125 предприятиях

Выбросы одного или нескольких высокотоксичных веществ в Нидерландах увеличились на 125 предприятиях, несмотря на политику «минимизации» количества выбрасываемых вредных веществ, передал 25 октября канал RTL Nieuws.
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