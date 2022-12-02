Омары на ужине Байдена и Макрона вызвали возмущение у общественности

Решение администрации президента США Джо Байдена подать омаров к ужину главы Белого дома с президентом Франции Эммануэлем Макроном вызвало возмущение со стороны политиков, экологов и кулинаров, 2 декабря сообщает газета The Wall Street Journal.
Решение администрации президента США Джо Байдена подать омаров к ужину главы Белого дома с президентом Франции Эммануэлем Макроном вызвало возмущение со стороны политиков, экологов и кулинаров, 2 декабря сообщает газета The Wall Street Journal.
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