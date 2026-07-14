«Сбитый лётчик»: военкор Коц объяснил выбор Киевстонера для теракта в Подмосковье

Александр Коц назвал рэпера Киевстонера «идеальным исполнителем» для теракта из-за связей и статуса.Военный корреспондент Александр Коц в своём телеграм-канале прокомментировал причастность украинского рэпера Киевстонера (Альберта Васильева) к подготовке теракта на стратегическом предприятии в Подмосковье.
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