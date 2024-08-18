На Смоленщине прокуратура проверила законность трат управляющих компаний

"Где деньги на капремонт?" В ходе масштабной проверки в Смоленской области выявили 900 нарушений законов в сфере жилищных правоотношений По требованию генпрокурора РФ Игоря Краснова в Смоленской области надзорными органами проведенамасштабная проверка законности трат управляющих компаний.