На Смоленщине прокуратура проверила законность трат управляющих компаний

"Где деньги на капремонт?" В ходе масштабной проверки в Смоленской области выявили 900 нарушений законов в сфере жилищных правоотношений По требованию генпрокурора РФ Игоря Краснова в Смоленской области надзорными органами проведенамасштабная проверка законности трат управляющих компаний.
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