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Индия может отменить запрет на торговлю некоторыми фьючерсами

Индия может отменить запрет на торговлю некоторыми фьючерсами

Индия рассматривает возможность отмены трехлетнего запрета на торговлю фьючерсами на семь видов сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу и необработанный рис, после того как исследования показали, что эти меры контрпродуктивны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

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