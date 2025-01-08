Индия может отменить запрет на торговлю некоторыми фьючерсами

Индия рассматривает возможность отмены трехлетнего запрета на торговлю фьючерсами на семь видов сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу и необработанный рис, после того как исследования показали, что эти меры контрпродуктивны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
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