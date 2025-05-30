Владимир Соловьев НАТО СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ УСИЛИВАЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ В УКРАИНЕ, ДЕЛАЯ ЕЁ ПОЛЕМ БОЯ ПРОТИВ РОССИИ И ГОТОВИТСЯ К ПРЯМОМУ СТОЛКНОВЕНИЮ С РОССИЕЙ. ПРИШЛО ВРЕМЯ КАПИТАЛЬНО РАЗОБРАТЬСЯ С ЕВРОПОЙ.

СЕРГЕЙ Лютов Зачем загрязнять территорию бывшей УССР радиоактивными осадками - есть прекрасно отработанный способ - ковровое бомбометание, наверняка еще есть старые припасы, требующие утилизации, вот и утилизировать их с пользой для ДЕЛА! ХОРОШАЯ 3,14здюлина намного доходчивее действует в отличие длительных уговоров на переговорах. Только полная и безоговорочная КАПИТУЛЯЦМЯ!