Медвежий угол
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Медвежий угол

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    Предполагать можно что угодно.Могли подставить:...
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Переговоры превратились в профанацию: мир в Стамбуле на втором раунде не заключат – Киев и Москва хотят усилить свои позиции

Переговоры превратились в профанацию: мир в Стамбуле на втором раунде не заключат – Киев и Москва хотят усилить свои позиции

БлокнотРУ Украина и Россия, по сути, профанируют мирные переговоры, обмениваясь меморандумами, содержащими заранее невыполнимые требования к другой стороне.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
НАТО СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ УСИЛИВАЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ В УКРАИНЕ, ДЕЛАЯ ЕЁ ПОЛЕМ БОЯ ПРОТИВ РОССИИ И ГОТОВИТСЯ К ПРЯМОМУ СТОЛКНОВЕНИЮ С РОССИЕЙ. ПРИШЛО ВРЕМЯ КАПИТАЛЬНО РАЗОБРАТЬСЯ С ЕВРОПОЙ.
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6 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Зачем загрязнять территорию бывшей УССР радиоактивными осадками - есть прекрасно отработанный способ - ковровое бомбометание, наверняка еще есть старые припасы, требующие утилизации, вот и утилизировать их с пользой для ДЕЛА! ХОРОШАЯ 3,14здюлина намного доходчивее действует в отличие длительных уговоров на переговорах. Только полная и безоговорочная КАПИТУЛЯЦМЯ!
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5 час.
Eduard
Территории нужны,а не бла,бла,бла! Мы 8 лет ними переговоры велиа итог? Поэтрму только территории безопасность нам гарантирует,а не продажный комик!
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4 час.
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