Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Вы не трепитесь,а помогайте,силу применяйте.Ваша трепатея достала всех!«Неприкрытый нажи...
  • Владимир Уфимцев
    Опаздываем, бляха-муха... Ах да, период правления МО РФ "Оленевода", плюс царствование генералов "а-ля Иванов" и бабы...Загадочная речь П...
  • Юрий кокин
    ГУТ!The Diplomat: уда...

"Газпром" планирует масштабную реорганизацию с сокращением 1,6 тыс. сотрудников головного офиса

"Газпром" планирует масштабную реорганизацию с сокращением 1,6 тыс. сотрудников головного офиса

Газовый гигант "Газпром" готовится к значительным структурным изменениям, включающим сокращение 1,6 тысячи сотрудников головного офиса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Очень интересное решение. Горбачёв точно сказал бы, на такое решение, ВОТ ГДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ!
Ответить
19 час.
АК
Александр Козлов
Значит цены на газ повысят
Ответить
18 час.
наверх