Недетская книга Александры Зайцевой: «Где дом и дым глубин и алый»

В серии «Недетские книги» от издательства «Самокат» вышла повесть Александры Зайцевой. 16-летняя Лена с мамой и братом спасается от домашнего насилия и находят приют в мистическом Доме, где реальность переплетается с магией.
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