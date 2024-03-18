В русской школе вспышка туберкулёза из-за наплыва мигрантов?

ЗЖ

Зоя Жук

Вот поэтому не надо во всех бедах винить мигрантов. Конечно, они усугубляют ситуацию, но источник наше российское авось, пробелы в законодательстве, в медобслуживании. У меня родственник молодой парень заразился туберкулезом в Иркутской области. Там мигрантов не так много. Зато полно бывших зеков, которые работают в такси. Причем многие из них состоят на учете в тубдиспансере. Вот вам и источник заражения. А вы - мигранты, мигранты… Да у нас своей заразы хватает!