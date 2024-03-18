В больницах появляются таблички на таджикском языке. Какие ещё опасные заболевания везут к нам "иностранные специалисты".
В русской школе вспышка туберкулёза из-за наплыва мигрантов?
Комментарии
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Gerbera Gerberova
Это не демократия, а социализм.Т.к.это их право.
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3 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Сколько можно, отправлять всех мастурбеков с их саранчой по ихкишлакам
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3 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Вот поэтому не надо во всех бедах винить мигрантов. Конечно, они усугубляют ситуацию, но источник наше российское авось, пробелы в законодательстве, в медобслуживании. У меня родственник молодой парень заразился туберкулезом в Иркутской области. Там мигрантов не так много. Зато полно бывших зеков, которые работают в такси. Причем многие из них состоят на учете в тубдиспансере. Вот вам и источник заражения. А вы - мигранты, мигранты… Да у нас своей заразы хватает!
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2 час.
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