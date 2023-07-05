Кольцо на большом пальце у мужчины: что на самом деле оно означает

Мужчины носят кольца на пальцах с разными целями по сравнению с женщинами. Для женщин кольцо является больше украшением, чем символом (за исключением обручальных колец), в то время как мужчины носят их для подчеркивания своего статуса и значения.
Мужчины носят кольца на пальцах с разными целями по сравнению с женщинами. Для женщин кольцо является больше украшением, чем символом (за исключением обручальных колец), в то время как мужчины носят их для подчеркивания своего статуса и значения.
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