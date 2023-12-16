Специалист в сфере политологии Енджей Белецкий указал на тот факт, что нацистские формирования киевского режима проиграют без поддержки от западных держав, а Вооружённые силы Российской Федерации доберутся до приграничных участков неподалёку от польской стороны.
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