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Rzeczpospolita: ВС РФ выйдут к Польше после поражения ВСУ без помощи Запада

Rzeczpospolita: ВС РФ выйдут к Польше после поражения ВСУ без помощи Запада

Специалист в сфере политологии Енджей Белецкий указал на тот факт, что нацистские формирования киевского режима проиграют без поддержки от западных держав, а Вооружённые силы Российской Федерации доберутся до приграничных участков неподалёку от польской стороны.

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Комментарии
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Betahon
Польша, очевидно, забыла, что была губернией России...А особо отличавшиеся русофобством шляхи верно служили России...в Сибири на лесоповале! Однако, нельзя и забывать преданных России поляков: Ржевусского, Круковского,  Янковского, Дзержинского, Рокоссовского и др.
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