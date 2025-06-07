Портативная PlayStation 5 на подходе? Новый режим в PS5 намекает именно на это

Портативная PlayStation 5 на подходе? Новый режим в PS5 намекает именно на этоPlayStation 5 SDK в ближайшее время будет обновлено до новой версии с поддержкой режиме низкого энергопотребления для PlayStation 5, но он также намекает на подготовку к выпуску полноценной портативной PlayStation 5.